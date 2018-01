Grêmio considera jogo decisivo Mesmo que seja apenas a primeira rodada do returno do Octogonal, o jogo contra o Juventude amanhã à tarde, em Caxias do Sul, às 16 horas, é considerado decisivo para o time do Grêmio. O técnico Tite sabe que o adversário, jogando em seu estádio, o Alfredo Jaconi, é muito perigoso. Ele lembra que, logo após Hélio dos Anjos ter assumido o controle técnico da equipe, o seu adversário goleou o Inter por 4 a 2, jogando um futebol de muita qualidade: "Lá sempre é difícil". Por saber dos perigos que enfrentará em Caxias do Sul, Tite vai manter a mesma equipe que venceu o Esportivo por 5 a 3, na quarta-feira, com Marcelinho e Renato Martins no ataque, deixando Rodrigo Mendes na reserva. A única dúvida está na defesa, entre Marinho e Alex Xavier, para formar o trio de zagueiros com Mauro Galvão e Ânderson Polga. O Juventude, que na quarta-feira venceu o Santa Cruz por 2 a 1, tem na intensa movimentação do atacante Dauri a sua grande arma para vencer o Grêmio, além da forte marcação exercida pelo seu meio-campo, comandado pelo volante Ivair. Esta primeira rodada se completa no domingo com mais três jogos: Inter x Pelotas, Esportivo x Caxias e Santa Cruz x São José.