Grêmio conta só com tradição e reservas Só a fé na tradição do clube e a capacidade de superação de um time de reservas desentrosados é que dá esperanças ao Grêmio de ganhar do Atlético-MG neste sábado, às 16 horas, em Belo Horizonte. Todos os outros indicativos são desfavoráveis. Para começar, o retrospecto dos jogos do tricolor gaúcho em Minas Gerais é ruim. Além disso, a 17ª posição na classificação do campeonato brasileiro, com 15 pontos, deixa o clube ao alcance da zona de rebaixamento em caso de derrota. Para piorar a situação, nada menos do que sete jogadores estão suspensos e quatro lesionados. Deste total, sete vinham jogando como titulares. Diante do quadro desalentador, o técnico Dario Pereyra desistiu do jogar no esquema 3-5-2, como queria, e vai de 4-4-2, como é possível. Para compor a defesa, vai escalar Renato na vaga de Gavião, deslocar Roger para a zaga, no lugar de Claudiomiro, e colocar Douglas na lateral-esquerda. No meio-campo só Tinga permanece no time. Amaral, Rodrigo Fabri e Gilberto estão suspensos. Jogam Émerson, Bruno e Carlos Miguel. O ataque é reserva. Caio e Claudio Pitbull, voltando de uma parada de seis meses, substituem Luís Mário e Christian, também suspensos. Um julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na segunda-feira, afastou o volante Gavião por 90 dias e o centroavante Christian por 60 dias por agressões a jogadores do Figueirense e ofensas ao juiz na partida disputada no dia 1º de junho. O Grêmio espera o julgamento do recurso contra a decisão. Se as suspensões forem confirmadas, os jogadores poderão ter seus salários cortados. Perda - O clube também está perdendo o atacante Luís Mário, que vai se transferir para o Chombuk Hyundai, da Coréia do Sul. Para compensar, contratou o centroavante Flávio, goleador do campeonato gaúcho, pelo Pelotas, com 18 gols.