Grêmio contrata atacante panamenho Garcés O Grêmio anunciou neste domingo a contratação do atacante Garcés, apresentando como destaque da seleção sub-23 do Panamá. Os diretores do clube gaúcho admitem que nunca viram o jogador atuar, mas consideraram as fitas de vídeo trazidas por outro panamenho, o zagueiro Baloy, suficientes para firmar a convicção de que o Tricolor terá um atacante veloz, de ótima impulsão e exímio cabeceador. José Luís Garcés tem 22 anos,1,81 metro e 75 quilos e jogava pelo San Francisco. Ele é o segundo jogador do futebol panamenho a se transferir para o Brasil.