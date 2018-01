Grêmio contrata Ênio e renova com Márcio O Grêmio anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia-armador Ênio, que jogou a série B do Campeonato Brasileiro pela Portuguesa no ano passado. O clube gaúcho também voltou atrás na decisão de descartar o goleiro Márcio a acabou renovando com o jogador, emprestado de graça pelo São Paulo até o final do ano. Com isso, o treinador Hugo De León, que deve chegar nesta quinta-feira do Uruguai, vai iniciar seu trabalho dirigindo um grupo que tem 14 atletas. O 15º nome deve ser o do volante Cocito, outro remanescente do ano passado que havia sido dispensado e agora voltou aos planos do clube. Os dirigentes do tricolor gaúcho ainda procuram outros nove jogadores para formar o grupo que vai tentar tirar o clube da segunda divisão do campeonato brasileiro.