Grêmio contrata lateral-direito Jucemar, ex-Coritiba O Grêmio anunciou neste domingo a contratação do lateral-direito Jucemar, de 26 anos, que estava jogando no Dínamo Tbilisi, da Geórgia. Ele foi revelado pelo Criciúma e defendeu também Taubaté, Bahia e Coritiba, seu último time no futebol brasileiro, pelo qual disputou a Libertadores de 2004 - a equipe, então treinada por Antonio Lopes, foi eliminada na primeira fase. Até agora, o Grêmio já havia anunciado seis reforços: os zagueiros Teco (ex-Ipatinga) e Schiavi (ex-Boca), os volantes Edmilson (ex-15 de Novembro) e Diego Souza (ex-Benfica) e os atacantes Douglas (ex-América-MG) e Tuta (ex-Fluminense). Jucemar se apresenta nesta segunda-feira e já se integra ao elenco, que neste domingo treinou apenas no período da manhã - a partir das 8 horas - e teve folga à tarde.