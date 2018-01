Grêmio contrata Rico para o ataque O Grêmio confirmou nesta sexta-feira a contratação do atacante Rico. O ex-jogador do São Paulo assinou contrato de dois anos e vai disputar com Cláudio Pitbull, Marcelinho e Zulu uma vaga para atuar ao lado de Christian no time titular. Leandson Dias da Silva, o Rico, nasceu no Recife e profissionalizou-se no CSA, de Maceió, em 2001. Artilheiro da Copa São Paulo de Juniores em 2002, foi contratado pelo São Paulo e cedido por empréstimo à Portuguesa Santista. Foi vice-artilheiro do campeonato paulista do ano passado e depois voltou ao tricolor para participar do campeonato brasileiro.