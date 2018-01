Grêmio cria clima de decisão no Olímpico O Grêmio deu caráter de final ao jogo contra o Bahia, neste sábado. Para vencer e tentar sair da última posição do campeonato brasileiro, o clube concentrou seus jogadores na segunda-feira. Torcedor que comprar um ingresso, a preços reduzidos para R$ 5 e R$ 10, ganha outro para levar acompanhante e lotar o estádio. "Todo jogador tem prazer em atuar numa decisão", comenta o técnico Adílson Batista. "Os nossos estão loucos para que o jogo comece", revela, referindo-se ao clima que ele ajudou a criar nesta semana no Olímpico. Além de trabalhar o lado psicológico dos atletas, que demonstraram excessiva ansiedade no atual jejum de sete partidas e 41 dias sem vitórias do time, Adílson preparou um esquema mais ofensivo, escalando o armador Caio para atuar adiantado, perto dos atacantes Christian e Cláudio Pitbull, e liberando pelo menos um dos laterais para avançar sempre que o Grêmio estiver com a bola. Além de se recuperar dos recentes vexames, o Grêmio tem mais um motivo para ganhar: o clube comemora seu centenário na segunda-feira e a festa não terá graça se estiver ainda mais afundado na lanterna.