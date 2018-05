Grêmio 'dá chapéu' no Inter e contrata Henrique Almeida

Da mesma maneira que aconteceu com Dudu no início do ano passado - quando disputado por São Paulo e Corinthians, o meia/atacante acabou assinando com o Palmeiras -, o atacante Henrique Almeida parecia estar tudo acertado com o Internacional, mas nesta quarta-feira fechou contrato com o rival Grêmio. O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do clube tricolor.

Há uma semana, Henrique Almeida assistiu nos camarotes do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, ao jogo do Internacional contra o Coritiba, seu time em 2015, pela estreia da Liga Sul-Minas-Rio. Mas nesta quarta-feira assinou um contrato de quatro temporadas com o Grêmio.

"Estamos chegando com muita vontade e dedicação, quero dar muitas alegrias ao torcedor. Vamos atrás desta Libertadores", disse Henrique Almeida em transmissão ao vivo nas redes sociais do clube tricolor.

Em 2015, o atacante teve destaque ao ajudar a salvar o Coritiba do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foram 13 gols, sendo o terceiro maior artilheiro da competição - atrás somente de Ricardo Oliveira, do Santos, e Vagner Love, do Corinthians.

Henrique Almeida estava vinculado ao Botafogo, mas entrou na Justiça contra o clube carioca por causa de salários atrasados. Este imbróglio jurídico - os seus direitos federativos estão divididos entre Botafogo (35%) e São Paulo (65%) - era o maior entrave para o futuro do atacante. Mas de acordo com a direção do Grêmio, a negociação foi feita com segurança jurídica.