Grêmio, de Dario, promete atacar Inter O técnico Dario Pereyra estréia no comando do Grêmio no clássico contra o Internacional, neste domingo, no Olímpico, com a missão de fazer a torcida esquecer a era Tite. Para começar, ele definiu que o time não terá mais improvisações e, por isso, mandou Gavião deixar a zaga e voltar a ser volante. O técnico também promoveu o atacante Caio a titular no lugar de Luís Mário. E apesar de não contar com o lateral Gilberto, que está na seleção brasileira, mais o volante Amaral e o meia Rodrigo Fabri, suspensos, promete jogar no ataque. A escalação só depende de uma escolha entre os esquemas 3-5-2 e 4-4-2. O Internacional terá dois desfalques. O zagueiro Fernando Cardozo e o lateral Edu Silva, suspensos, devem ser substituídos, respectivamente, por André Cruz e Vinícius ou Ismael. O técnico Muricy Ramalho faz mistério com o atacante Diego. Se ele jogar, o volante Sangaletti sai. Há mais motivos do que somar três pontos para o Internacional e Grêmio sonharem com uma vitória. No Inter, o resultado poderia levar o clube à liderança do campeonato. No Grêmio, o resultado aproximaria o time ao grupo intermediário na tabela de classificação.