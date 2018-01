Grêmio decepciona e perde em casa Cerca de 30 mil torcedores do Grêmio foram ao Estádio Olímpico para conferir a reação do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas acabaram se frustrando com a derrota para o Vitória, por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Porto Alegre (RS). Mesmo tendo saído na frente, o time gaúcho sofreu a virada com Leandro Domingues marcando o gol da vitória aos 37 minutos do segundo tempo. O herói do jogo dividiu os méritos com os companheiros, que têm vivido um drama com os freqüentes atrasos de salários. "Estamos unidos em campo e corremos como guerreiros independente das dificuldades fora de campo", garantiu. Com a derrota, o time gaúcho caiu para a oitava colocação, com 18 pontos e o Vitória subiu significativamente, conseguindo o quinto lugar, com 19 pontos. O rubro-negro voltou a vencer após duas partidas na seca. Foi um motivo a mais para a tristeza da gr ande massa torcedora do tricolor gaúcho. Mesmo após o jogo ter sido iniciado muitas pessoas ainda estavam do lado de fora, formando filas para entrar ao estádio. Os setores de cadeiras foram liberados para torcedores com ingressos de arquibancada, para a gilizar a entrada deles. Público grande, porém desorganização maior. O começo de jogo foi equilibrado, com ambos priorizando ao sistema de marcação. Mas, empurrado por sua torcida, o Grêmio saiu na frente. Aos 15 minutos, Fábio Bala cruzou pela direita, de dentro da área, e Marcel apareceu livre quase sobre a linha para c oncluir para o gol. Mas o time baiano não se entregou e ameaçava nos contra-ataques, principalmente com Alecsandro. Aos 33 minutos saiu o empate. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Alecsandro que empurrou de pé direito para a rede. Ele agora é o vice-artilheiro da Série B, com nove gols, um a menos do que Wellington Amorim, do Marília. O jogo seguiu equil ibrado, forte na marcação e feio tecnicamente no segundo tempo. Aos poucos a torcida foi perdendo a paciência, que estourou aos 37 minutos com o segundo gol dos visitantes marcado por Leandro Domingues que tinha entrado no lugar de Eanes. O zagueiro Domi ngos falhou e entrega a bola de bandeja para o adversário. Leandro agradeceu o presente, entrou na área e chutou fora do alcance do goleiro Galatto. Enquanto o time baiano fazia as pazes com a vitória, o time gaúcho ficava em pé de guerra com sua fanátic a torcida. O Grêmio vai enfrentar o Sport no próximo sábado, às 16 horas, no Recife (PE). O Vitória receberá o Guarani, em Salvador (BA), na sexta-feira, às 20h30.