Grêmio decepciona e só empata em casa Foi o jogo das surpresas. O Grêmio sonhava com a vitória e até alguns gols para levar um saldo favorável para a segunda partida, em Medellín, na semana que vem. Mas o Independiente bloqueou com eficiência todas as tentativas do time brasileiro e, com habilidade, chegou a ficar duas vezes em vantagem no placar e a aplicar alguns sustos nos 31 mil gremistas que enfrentaram a chuva torrencial para incentivar o time nesta quinta-feira, em Porto Alegre. No final, o empate de 2 a 2 cria dificuldades para o Grêmio, que precisa vencer os colombianos em Medellín, na próxima quinta-feira, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para conquistar a vaga para as semifinais da Copa Libertadores da América. Os colombianos apresentaram a primeira surpresa logo a dois minutos de jogo. Na ponta esquerda, Serna recebeu um lançamento longo e passou para Molina, da entrada da área, acertar um chute cheio de veneno que encobriu Danrlei e calou o Olímpico. Dois minutos depois, Molina acertaria outro chute, que raspou a trave, deixando o estádio perplexo. A torcida já temia um filme de terror quando Gilberto pegou um rebote e acertou um chute violento, de fora da área, para empatar, aos 15 minutos. O alívio duraria só dois minutos. Aos 17, a defesa tricolor se atrapalhou, o Independiente tomou a bola e Montoya concluiu de fora da área para fazer 2 a 1. Aos 31, o Grêmio conseguiu empatar, numa jogada de Gilberto, que enfiou a bola entre dois zagueiros para Rodrigo Fabri girar e marcar. Estabelecida a igualdade, o Grêmio conseguiu criar duas boas chances ainda no primeiro tempo, que Tinga e Gilberto desperdiçaram. O Independiente voltaria a mostrar que é um time traiçoeiro logo a 20 segundos da etapa final, quando Molina acertou a trave de Danrlei. Com apoio do torcida, o Grêmio passou a pressionar, mas encontrou um time que havia trocado o faceiro estilo colombiano por uma marcação à argentina e um toque de bola à brasileira e soube resistir para manter o empate. Ficha Técnica: Grêmio 2 x 2 Independiente de Medellin. Gols - Molina (I), aos 2 minutos; Gilberto (G), aos 15 minutos; Montoya (I), aos 17 minutos; Rodrigo Fabri (G), aos 31 minutos do 1º tempo. Gremio - Danrlei; Anderson Lima, Gavião, Claudiomiro e Roger; Amaral, Tinga, Rodrigo Fabri e Gilberto (Carlos Miguel); Luís Mário (Caio) e Christian. Técnico: Tite. Independiente Medellin - Gonzalez; Baloy, Ramos (Vasquez) e Perea; Calle, Restrepo, Jaramillo, Montoya (Juan Leal) e Cortéz; Molina (Ortiz) e Serna. Técnico: Victor Luna. Juiz - Ubaldo Aquino (Paraguai). Cartão Amarelo - Claudiomiro, Amaral (G), Jaramillo e Molina (I). Público - 31.351 pagantes Renda - R$ 302.689,00. Local - Estádio Olímpico, Porto Alegre.