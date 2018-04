Grêmio decide manter técnico Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO - Uma reunião entre a cúpula do Grêmio e o técnico Vanderlei Luxemburgo na noite dessa segunda-feira definiu a permanência do treinador à frente da equipe gaúcha. Até então, a demissão do comandante era dada como certa por dirigentes do clube e a imprensa gaúcha.

Completando 16 meses no Grêmio, Luxemburgo disputou seis campeonatos e não conquistou nenhum. Ele chegou ao clube em 22 de fevereiro do ano passado, no lugar de Caio Jr., que ficou apenas dois meses no comando do time. O contrato de Luxemburgo iria até o fim de 2012, mas o bom desempenho do time no Campeonato Brasileiro, quando acabou em 3º lugar, fez com a direção renovasse seu vínculo.

Este ano, porém, o treinador acumula fracassos. O Grêmio perdeu um terço dos seus 27 jogos em 2013 - o mais recente, contra o Santa Fé, significou a eliminação do time na Copa Libertadores da América. O tricolor também acabou eliminado precocemente nos dois turnos do Campeonato Gaúcho.