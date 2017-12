Grêmio defende liderança no Gaúcho O Grêmio defende a liderança da Chave A do Campeonato Gaúcho neste sábado, contra o Caxias, no Estádio Olímpico. Se somar mais três pontos aos sete que já tem, o Tricolor encaminha sua classificação para a decisão do primeiro turno. Depois de ter feito dois gols no Chapadão, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o atacante Marcelinho pode ganhar a vaga de Fábio Pinto. O técnico Adílson, como sempre, faz mistério e só anuncia a escalação na hora do jogo. O Caxias é líder da Chave B, também com sete pontos. Em Caxias do Sul, o Juventude, animado pela vitória de 3 a 0 sobre o Uberlândia, pela Copa do Brasil, quer fazer do Internacional a sua próxima vítima. O Colorado está em crise técnica e foi muito criticado pelo fraco desempenho no empate por 0 a 0 contra o Confiança, na quarta-feira. O Juventude é o segundo colocado da Chave A, com quatro pontos, e o Internacional é o segundo da Chave B, com cinco pontos. No outro jogo deste sábado, o Glória enfrenta o 15 de Novembro em Vacaria. A rodada será encerrada domingo com o jogo São Gabriel X Santa Cruz.