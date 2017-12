Grêmio define programação de viagem para o Mundial de Clubes

Após encerrar sua participação no Brasileirão, o Grêmio definiu a sua programação para os Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa, a partir do dia 12. O time gaúcho se garantiu na competição ao se sagrar campeão da Copa Libertadores, na quarta-feira passada.

Por conta do título, o clube deu folga aos jogadores titulares e à comissão técnica. Somente reservas entraram em campo na derrota para o Atlético-MG, por 4 a 3, neste domingo, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Superada a competição, o Grêmio iniciará a programação para o Mundial nesta quarta, quando viajará de Porto Alegre até Guarulhos. No aeroporto internacional, a delegação gaúcha será dividida em dois grupos rumo à Europa. Uma parte vai desembarcar em Londres e outra em Frankfurt, para a conexão até os Emirados Árabes.

O primeiro grupo vai embarcar para Londres ainda na quarta, com chegada prevista para quinta, na capital britânica. Na mesma quinta, os jogadores vão pegar avião para Dubai, com chegada prevista para às 23h45. Depois, este grupo fará deslocamento de ônibus até a cidade de Al Ain, com duração de 1h45min.

O outro grupo sairá de Guarulhos somente na noite de quinta-feira. Chegarão em Frankfurt na tarde de sexta, quando embarcarão para Dubai. Em seguida, fará o mesmo transporte terrestre, via ônibus, até Al Ain.

O clube gaúcho fará a sua estreia no Mundial já nas semifinais, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, contra o vencedor das quartas de final entre Pachuca, do México (campeão da Concacaf), e Wydad Casablanca, do Marrocos (África).

Se vencer, o provável adversário na grande final é o Real Madrid, no dia 16. O clube espanhol não surpreendeu na sua lista para o Mundial, incluindo o craque Cristiano Ronaldo e os brasileiros Marcelo e Casemiro.