Grêmio demite o técnico De León O Grêmio demitiu o técnico Hugo De León nesta quinta-feira, a dois dias da estréia na Série B do campeonato brasileiro, competição mais importante que o clube tem neste ano. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol Mário Sérgio em Brasília, onde o time gaúcho está esperando o jogo de sábado, contra o Gama. O vexame de quarta-feira, quando o Grêmio tomou 3 a 0 do Fluminense, pela Copa do Brasil, levou o presidente do clube, Paulo Odone Ribeiro, a tomar a decisão. Com um esquema confuso, o time gaúcho não ofereceu qualquer resistência ao campeão do Rio de Janeiro e deixou a impressão de que poderia ter sofrido uma goleada histórica se o adversário forçasse o ritmo. O novo técnico não foi anunciado. Estão cotados Celso Roth, um nome disponível e sempre lembrado para situações de crise nos clubes de Porto Alegre, e Mano Menezes, que está no Caxias. Paulo Bonamigo seria o primeiro da lista, mas assinou com o Palmeiras poucas horas antes de surgir a vaga no Grêmio.