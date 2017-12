Grêmio denuncia calote do PSG à Fifa Grêmio enviou nesta quarta-feira ofício à Fifa, via CBF, pedindo punição ao Paris Saint Germain pelo não pagamento dos US$ 5,9 milhões referentes à indenização pela transferência de Ronaldinho Gaúcho. Segundo a diretoria do Grêmio, o PSG tinha até segunda-feira para saldar a dívida, e não o fez. Há 32 dias, a Fifa deu um mês de prazo para o clube francês fazer o pagamento.