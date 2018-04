Grêmio derrota Caxias de virada em estreia no Olímpico Na estreia do técnico Silas no Estádio Olímpico, o Grêmio voltou a mostrar capacidade de recuperação. Saiu perdendo, virou e venceu o Caxias por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.