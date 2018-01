Grêmio derrota Cienciano por 2 a 0 O Grêmio venceu o Cienciano, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre e beneficiado pela vitória do 12 de Outubro sobre o Oriente Petrolero, por 3 a 2, tornou-se líder isolado do Grupo 2 da Taça Libertadores da América, com seis pontos. Os outros três clubes têm três pontos cada. Estreante na competição sul-americana, o time peruano montou uma retranca para tentar resistir ao Grêmio. Não adiantou muito. Aos 11 minutos do primeiro tempo os gaúchos já venciam por 1 a 0, gol de Fábio Baiano. O goleiro Danrlei fez sua primeira defesa no início do segundo tempo, quando o Cienciano arriscou sair para o ataque e teve duas oportunidades de empatar. A mudança de tática do visitante deu o espaço que o Grêmio precisava para impor velocidade ao jogo e criar diversas chances de gol. Aos 20 minutos, Rodrigo Mendes aproveitou rebote do goleiro, após cabeçada de Mauro Galvão, para definir o placar e tornar-se o artilheiro da Libertadores, com quatro gols.