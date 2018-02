Grêmio derrota Criciúma por 2 a 1 Com gols de Felipe Melo e Michel Bastos, o Grêmio venceu o Criciúma neste sábado por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e somou 14 pontos, ficando mais distante da zona do rebaixamento. O time catarinense descontou através do artilheiro Marcos Denner. O time gaúcho, desde o início da partida, se propôs a jogar na defesa, mantendo sempre sete ou oito homens na frente da sua área, reduzindo o espaço e, com isso, garantiu sua terceira vitória na competição. O Criciúma perdeu a primeira partida em casa e sofreu a segunda derrota consecutiva no campeonato nacional. Apesar da vitória do Grêmio, quem mais criou oportunidades e teve maior tempo de posse de bola foi o Criciúma. A rigor, o time de José Luiz Plein articulou duas chances de marcar e teve 100% de aproveitamento. Já a equipe dirigida por Vágner Benazzi, além de acertar a trave em três oportunidades, com Athos, Rafael e Saulo, poderia ter marcado em várias jogadas, mas errou sempre no último passe e abusou do jogo aéreo, sem sucesso. Aos 33 minutos iniciais, Cristian tomou a bola de Genalvo, na ponta esquerda e cruzou na frente da área, onde penetrava livre de marcação o meia Felipe Melo, que tocou com categoria na saída do goleiro Fabiano: 1 a 0. A pressão do Criciúma resultou, no primeiro tempo, em nove escanteios, mas o forte sistema de defesa do Grêmio teve eficiência para segurar o ataque do adversário. No segundo tempo, após o 14º escanteio, a bola foi esticada para Michel Bastos, que do meio de campo chutou forte, de pé direito, e acertou o canto esquerdo alto, longe do alcance de Fabiano, aumentando o placar. O Criciúma descontou com Marcos Denner, que recebeu cruzamento da direita, de Fábio Oliveira, aos 49 minutos, muito tarde para reverter o marcador.