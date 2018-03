Grêmio derrota Glória e mantém vantagem O Grêmio venceu o Glória por 1 a 0, neste domingo, em Vacaria e manteve a vantagem nas semifinais do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Agora, precisa de um empate no jogo de volta, sábado que vem, no estádio Olímpico. O Glória, para reverter a situação, terá que vencer por dois gols de diferença. Só assim poderá chegar à final contra o vencedor de Inter x Juventude. Mal o jogo começou e o Grêmio, em seu primeiro ataque, fez 1 a 0. Christian recebeu uma bola pelo meio fez o passe para Élton que, livre pelo lado esquerdo de ataque, chutou forte sem defesa para Marcão. O Glória deu a saída e Sandro Sottilli, após passe de João Pedro, sozinho na frente de Tavarelli, concluiu de pé esquerdo para fora, perdendo a chance do empate. Depois desses dois lances, o jogo continuou movimentado, mas muito concentrado no meio-campo. Só aos 36 minutos João Pedro entrou livre pelo lado direito de ataque, mas chutou fraco nas mãos de Tavarelli. Para garantir o resultado e a vantagem no jogo de volta no próximo sábado, em Porto Alegre, o Grêmio voltou com Tiago Prado em lugar de Luciano Ratinho. Com o esquema alterado para o 3-5-2, a equipe de Adílson Batista conseguiu controlar a movimentação dos perigosos Sotilli e João Pedro, que não tiveram nenhuma chance de gol. O Grêmio, com a entrada de Fábio Pinto em lugar de Christian ganhou mais velocidade nos contra-ataques. Aos 36, na única chance de gol que teve, no entanto, Fábio Pinto não soube aproveitar, já que bateu em cima do goleiro Marcão, que segurou firme. Depois, nada mais interessante aconteceu. O Grêmio jogou para administrar o resultado e o Glória, cansado por estar disputando as duas fases do Gauchão, não tinha forças para reagir. Outros jogos: Grupo 2: Esportivo 3 x 2 São Gabriel, Ulbra 2 x 0 São José (PA), Veranópolis 2 x 1 Guarani-VA; São José-CS 1 x 1 Pelotas; 15 de Novembro 4 x 5 Santo Ângelo; Santa Cruz 5 x 1 Passo Fundo.