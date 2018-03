Grêmio derrota Glória e vai às semifinais O Grêmio venceu o Glória por 2 a 1, neste sábado, no estádio Olímpico, e garantiu sua classificação para a final do Grupo 1 e para as semifinais do campeonato gaúcho deste ano. A decisão do grupo está marcada para o dia 4 de abril, em Bento Gonçalves, contra o vencedor de Internacional e Juventude, que decidem a outra vaga neste domingo. As semifinais e a final do campeonato estão marcadas para junho e terão dois times do Grupo 2, que ainda tem 18 rodadas pela frente. O jogo deste sábado foi fraco. O Glória não demonstrou apetite para a missão quase impossível de derrotar o adversário por dois gols de diferença no Olímpico. E o Grêmio sentiu que não precisaria forçar o ritmo para garantir pelo menos um empate. O zagueiro Tiago Prado, substituto de Claudiomiro, contundido, foi o destaque da partida. Ele sofreu o pênalti que Luciano Ratinho converteu para fazer 1 a 0, aos 23 minutos. Também marcou o segundo gol do time, de cabeça, numa bola que Bruno cruzou para a área em cobrança de falta, aos 46 minutos. João Pedro fez o gol do Glória, aos 37 minutos, aproveitando uma falha do goleiro Andrey, que soltou uma bola na área. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Neste domingo, o Internacional tem a vantagem de jogar em casa e poder perder para o Juventude por um gol de diferença, desde que o placar não seja superior a 3 a 2. O campeonato tem outros seis jogos, pela oitava rodada do Grupo 2, neste domingo: 15 de Novembro X Passo Fundo, Ulbra X Santo Ângelo, São José-CS X Novo Hamburgo, Pelotas X Guarani, São Gabriel X Santa Cruz e São José-PA X Veranópolis.