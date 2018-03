Grêmio derrota o Caxias por 2 a 1 e avança O Grêmio derrotou o Caxias por 2 a 1 neste domingo, na última rodada da primeira fase do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, confirmou o primeiro lugar da Chave A, com 16 pontos, e vai enfrentar o Glória, segundo colocado da Chave B, com 15 pontos, numa das semifinais. A primeira partida está marcada para domingo que vem. Na outra semifinal jogam Internacional, primeiro da Chave B, e Juventude, segundo da Chave A. No primeiro tempo o Grêmio suportou a pressão do Caxias, que precisava ganhar por 7 a 0 para lutar pela classificação, e Tavarelli teve de fazer duas defesas em conclusões de Washington e Fantick. No segundo tempo, o tricolor conseguiu equilibrar o jogo e nocauteou o adversário com duas boas jogadas de Marcelinho. Na primeira, aos 13 minutos, ele cruzou para Claudiomiro marcar. Na segunda, aos 17 minutos, driblou seu marcador e rolou a bola para Élton fazer 2 a 0. O Caxias descontou aos 39 minutos, em jogada individual de Gavião, mas não teve mais tempo para evitar a derrota. Nos outros jogos do domingo, o Internacional empatou com o Juventude, por 1 a 1, mesmo resultado de 15 de Novembro e Glória.