Grêmio derrota o Fluminense por 1 a 0 O Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e joga agora por um empate, na partida de volta da Copa do Brasil, que ocorrerá na próxima quarta-feira no Rio. O atacante Marcelinho marcou o único gol, aos 13 minutos do primeiro tempo, num jogo em que duas equipes desperdiçaram inúmeras oportunidades para marcar. Só o atacante Agnaldo, do time carioca, perdeu pelo menos três chances claras de empatar ainda no primeiro tempo: aos 21, aos 37 e aos 40 minutos. No segundo tempo, os dois times voltaram a criar vários lances de gol, todos desperdiçados ou salvos pelos goleiros Danrlei e Murilo. Numa dessas oportunidades, aos 28 minutos, o goleiro do Fluminense fez uma defesa sensacional num chute do meia Zinho.