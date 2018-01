Grêmio derrota o Guarani no Olímpico Num jogo de dois tempos distintos, o Grêmio venceu o Guarani por 3 a 1, neste sábado à tarde, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e pulou para a sexta posição com três pontos ganhos. O Guarani também permanece na terceira posição, com três pontos. Com o mesmo futebol apresentado na goleada de 4 a 1 sobre o Peñarol, quarta-feira à noite, pela Libertadores da América, o Grêmio não deu folga ao Guarani, durante todo o primeiro tempo. Com uma forte marcação no ataque, induzindo o adversário ao erro, o time gaúcho tomou conta da partida desde o início. As provas dessa superioridade foram as duas oportunidades que teve: aos oito minutos Amaral acertou a trave de Jean, numa conclusão de fora da área. Cinco minutos depois, Ânderson Lima não perdoou: cobrou uma falta com precisão no canto esquerdo, fazendo 1 a 0. Logo em seguida Caio sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Christian, que aos 24 minutos ampliou para 2 a 0, de cabeça, após cruzamento de Gilberto. O Guarani, impotente para segurar a excelente atuação do Grêmio, não tinha como chegar ao gol de Danrlei. Deu dois chutes de fora da área e foi só o que conseguiu na primeira etapa. A facilidade que teve no primeiro tempo, o Grêmio não teve na segunda etapa. Melhor disposto em campo, quem jogava melhor era o Guarani. A equipe de Campinas foi ao ataque e, aos 17 minutos Esquerdinha, de falta, descontou para 2 a 1, colocando a bola no canto oposto de Danrlei, que nem se mexeu. O Grêmio, que já estava sem Claudiomiro, expulso por falta violenta, não sabia como reagir. O técnico Pepe reposicionou seu time em campo e foi ao ataque, em busca do gol de empate, sempre em jogadas pelo alto para o perigoso atacante Creedence, que perdeu boas chances de empatar. Por isso, veio o castigo que não merecia: num erro da zaga, Émerson aumentou para 3 a 1, após uma troca de passes entre Christian e Gilberto. Ficha técnica Grêmio: Danrlei; Ânderson Lima, Polga, Claudiomiro e Roger; Amaral, Tinga (Émerson), Rodrigo Fabri e Gilberto; Luiz Mário (Roberto) e Caio (Christian). Técnico: Tite. Guarani: Jean; Simão, Juninho, Paulão e Alex; Emerson, Leandro Guerreiro (Rinaldo), Marquinhos (Lúcio) e Esquerdinha; Creedence e Wagner (Rodrigão). Técnico: Pepe Gols: Ânderson Lima, aos 13 e Christian, aos 24 minutos do primeiro tempo; Esquerdinha, aos 17 e Émerson, 40 minutos do segundo. Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR). Cartão vermelho: Claudiomiro Cartão amarelo: Ânderson Lima, Paulão, Simão Renda: R$ 47.545,00. Público: 7.742 pagantes. Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre.