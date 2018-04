Grêmio derrota o São Paulo em casa e se aproxima dos líderes do Brasileirão

Apesar da boa atuação do goleiro Denis, o São Paulo não conseguiu brecar o ímpeto do Grêmio em Porto Alegre e foi derrotado por 1 a 0, na Arena Grêmio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista sofreu enorme pressão e poderia ter perdido por mais gols. O resultado foi bom para o gaúcho, que segue em terceiro lugar com a mesma pontuação que o Corinthians (30 pontos) e atrás apenas do Palmeiras, que tem 32.

Com o apoio da torcida, o Grêmio partiu para cima do adversário desde o início e pressionou a saída de bola a fim de dificultar as jogadas do São Paulo. Mas o time pecava nos erros de passes e, quando acertava as finalizações, parava no goleiro Denis. Foi assim com Negueba, aos 8 minutos, que chutou, mas Denis espalmou.

Os dois times estavam posicionados em campo de forma parecida, com apenas um jogador no ataque e dois jogadores ofensivos fazendo funções no meio de campo - Everton e Negueba, do lado do Grêmio, e Cueva e Centurión, no São Paulo. Com os times não ousavam, as chances de gol pouco apareciam. Por isso, o Grêmio tratou de abusar dos chutes de fora da área.

A primeira chance do São Paulo veio apenas aos 14 minutos, quando em um cruzamento da esquerda, Centurión chutou, mas foi travado na hora H e a bola saiu sem direção. A resposta gremista veio com Edilson, em cobrança de falta, que obrigou Denis a fazer bela defesa e mandar para escanteio.

O duelo também tinha muitas entradas fortes e pressão dos dois lados na arbitragem. Apesar de pressionado, o São Paulo matinha a calma e, se não levava muito perigo ao rival, pelo menos se defendia bem. Uma chance boa da equipe paulista veio com Michel Bastos, no melhor contra-ataque da equipe no primeiro tempo, mas Geromel salvou. E antes do intervalo ainda deu tempo de Denis garantir o seu time mais uma vez ao fazer ótima defesa em chute de Bolaños.

Só que na volta do intervalo, tudo que não deu certo para o Grêmio se resolveu nos primeiros minutos. O time continuou tendo a iniciativa e, em mais um chute de fora da área, Maicon mandou no canto e Denis espalmou sem muita força. Com oportunismo, Douglas chegou sozinho e empurrou para o gol vazio, abrindo o placar.

A partir daí, o São Paulo tentou arriscar mais, porém não conseguia chegar perto do gol rival, exceto em jogadas de bola parada. Com a vantagem, o Grêmio diminuiu o ritmo e passou a insistir menos no ataque. Poderia até ter feito o segundo, novamente com Douglas, mas Denis conseguiu espalmar para escanteio.

Sem poder de criação, o São Paulo não conseguia superar a marcação gaúcha e a situação piorou com a expulsão do lateral-esquerdo chileno Mena, que já tinha cartão amarelo e fez falta desnecessária. Com um a menos, a missão que já era complicada ficou impossível. Sem força no ataque, o São Paulo correu atrás do Grêmio, que tinha o jogo nas mãos e quase ampliou com Maicon, aos 42, mas Denis mais uma vez defendeu.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 0 SÃO PAULO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Iago; Jailson, Maicon, Douglas (Henrique Almeida), Negueba (Caio) e Everton (Pedro Rocha); Miller Bolaños. Técnico: Roger Machado.

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Thiago Mendes, Wesley, Centurión (Pedro), Cueva e Michel Bastos; Gilberto (Kelvin). Técnico: Edgardo Bauza.

GOL - Douglas, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lugano e Thiago Mendes (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO - Mena (São Paulo).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA - R$ 1.459.680,00.

PÚBLICO - 37.069 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).