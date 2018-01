Grêmio derrota Oriente Petrolero Em noite inspirada de Rodrigo Mendes, o time do Grêmio derrotou, nesta quinta-feira à noite, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Oriente Petrolero, por 4 a 2, pela primeira rodada do Grupo 2, da Taça Libertadores. Com este resultado, o time gaúcho foi o único representante brasileiro a vencer na primeira rodada. Flamengo, São Caetano e Atlético-PR foram derrotados. Rodrigo Mendes marcou dois gols, aos 18 e aos 20 do primeiro tempo - e mais um, aos 28 do segundo tempo, além de dar o passe para Ânderson Lima fechar o placar aos 46 minutos. Depois de estar perdendo por 2 a 0, o time boliviano chegou a empatar o jogo, ainda no primeiro tempo. Castillo descontou aos 31 minutos e Gimenez, de falta, empatou aos 43. O jogo só foi confirmado à noite, quando o Grêmio aceitou a arbitragem de um juiz boliviano. O escalado era o peruano Gilberto Hidalgo, que não conseguiu viajar de Sucre, onde estava, para Santa Cruz de la Sierra por causa do mau tempo. O outro jogo do Grupo 2 foi adiado para esta quinta-feira porque o 12 de Outubro, do Paraguai, não conseguiu um vôo para o Peru, onde enfrentaria o Cienciano.