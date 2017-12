Grêmio derrota Palmeiras na Mercosul O Grêmio ganhou do Palmeiras por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. O resultado deixou a equipe gaúcha na liderança do grupo E da Copa Mercosul, com 9 pontos, enquanto o time paulista ficou longe da classificação para a próxima fase, já que segue com apenas 1 ponto. No primeiro tempo, Zinho e Luís Mário fizeram 2 a 0 para os gremistas. Marinho ampliou na segunda etapa e o zagueiro palmeirense Leonardo descontou no final. Sem cinco titulares, o Palmeiras não jogou bem e praticamente viu acabado o sonho de se classificar para a segunda fase da Copa Mercosul. Agora, o time paulista precisará vencer as últimas três partidas e ainda torcer por uma combinação de resultados para avançar na competição. O Palmeiras entrou em campo sem Marcos, Alexandre, Galeano, Pedrinho e Muñoz. Com tantos desfalques, o técnico Celso Roth deu chance a jovens jogadores, como Thiago Gentil. O atacante de 21 anos começou bem o jogo, esforçou-se bastante, mas foi bem marcado pela defesa adversária e pouco pôde fazer para reverter o resultado. O Grêmio não vencia há quatro jogos e precisava da vitória para recuperar a confiança do torcedor. A equipe gaúcha iniciou a partida no ataque, preocupando o goleiro Sérgio com chutes de longa distância. Tímido, o Palmeiras assustou Danrlei apenas em uma cabeçada de Magrão. O primeiro gol saiu aos 30 minutos. Zinho fez bela jogada e chutou no canto direito de Sérgio. A bola bateu no "morrinho artilheiro" e enganou o goleiro do time paulista. O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, assistiu ao confronto das tribunas do estádio Olímpico e comemorou discretamente o gol gremista. Ele ganhou prestígio comandando o time gaúcho, mas também teve boa passagem pelo Palmeiras. À tarde, Felipão visitou os palmeirenses na concentração. Fez questão de conversar com o meia Lopes, que pode ser convocado em breve. Antes do intervalo, Zinho novamente fez boa jogada e arrematou para o gol. Sérgio rebateu e Luís Mário marcou o segundo do Grêmio aos 38. Na segunda etapa, aos 18 minutos, o zagueiro Marinho marcou mais um para o Grêmio e praticamente definiu a vitória. Para tentar reverter a situação, Celso Roth pôs Juninho e Tuta nos lugares de Flávio e Fábio Júnior. O Palmeiras até que conseguiu diminuir a vantagem adversária, com o gol de Leonardo aos 28, mas já era tarde.