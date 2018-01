Grêmio derrota Pumas por 3 a 2 O Grêmio estreou com vitória na 44ª edição da Taça Libertadores da América, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Pumas, do México, por 3 a 2, em jogo válido pelo Grupo 5. O uruguaio Peñarol e o boliviano Bolivar são os outros times do grupo e ainda não estrearam na principal competição sul-americana. O nível técnico da partida foi baixo e ambos os times apresentaram graves falhas em seus sistemas de marcação. Enquanto o Grêmio era vulnerável pelo meio, o Pumas demonstrou grande fragilidade nas jogadas aéreas. Os cinco gols surgiram em jogadas de bola parada. O primeiro lance de perigo foi mexicano, aos sete minutos, quando a trave salvou o goleiro Danrlei. Quatro minutos mais tarde, Luís Mário surgiu livre na área do Pumas, mas errou o alvo. O Pumas abriu o placar aos 22 minutos. O brasileiro Leandro Augusto cobrou falta de pé esquerdo pelo lado direito do campo na cabeça de Lopes, que se antecipou a Danrlei: 1 a 0. O Grêmio apertou a marcação e conseguiu virar o placar em três minutos. Aos 30, o ala-direito Anderson Lima cobrou falta pela esquerda para Rodrigo Fabri, em jogada ensaiada, no meio da área mexicana. O meia errou o chute, mas a bola sobrou para Luís Mário: 1 a 1. Aos 33 minutos, em nova cobrança de falta, Anderson Lima bateu direto e a bola desviou na cabeça do zagueiro Beltrán: 2 a 1. No segundo tempo, o Grêmio parecia ter encontrado o caminho para uma vitória tranquila. Perdeu quatro grandes oportunidades com Luís Mário (2), Roger e Rodrigo Fabri, mas pecou nas finalizações. O castigo veio rápido. Aos 30 minutos, Leandro Augusto cobrou falta e empatou: 2 a 2. O desespero tomou conta dos gaúchos, que buscavam a vitória de maneira desorganizada. Aos 44 minutos, Rodrigo Fabri cobrou falta pelo lado direito. O goleiro do time mexicano rebateu e o capitão Roger emendou o rebote para dentro do gol: 3 a 2. Aos 46 minutos, Rodrigo Fabri ainda teve chance de ampliar, mas acertou a trave. Mesmo jogando mal, o Grêmio, campeão da Libertadores em 1983 e 1995, iniciou com vitória a sua busca pelo terceiro título sul-americano. O time gaúcho volta a jogar dia 18 e fevereiro, no Uruguai, contra o Peñarol. Ficha Técnica: Grêmio: Danrlei; Anderson Polga, Claudiomiro e Roger; Anderson Lima, Gavião (Amaral), Tinga, Rodrigo Fabri e Gilberto (Welton); Luís Mario (Caio) e Basílio. Técnico: Tite. Pumas: Bernal; Trujillo, Beltrán, Castro e De la Torre; Galindo, López (Espanha), Leandro e Álvaro Gonzalez (Fonseca); Lozano e Ailton (Inácio González). Técnico: Hugo Sanchez. Gols: Lopes aos 22, Luís Mário aos 30 e Beltrán (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo. Leandro Augusto aos 30 e Roger aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Claudio Martin (ARG). Cartão amarelo: Beltrán e Castro. Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre.