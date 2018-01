Grêmio derruba Santo André pela Série B O Grêmio largou bem na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao derrotar o Santo André por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). O resultado deixa o time gaúcho em posição privilegiada no Grupo B, já que jogará as próximas duas partidas em casa, contra Avaí e Santa Cruz, que lidera a chave com três pontos e melhor saldo de gols (2 a 1). O primeiro tempo teve o panorama do que discursaram os técnicos durante a semana. O Santo André buscando mais o ataque, principalmente pelas alas e com as jogadas rápidas de Rafinha, e o Grêmio postado todo em seu campo, na expectativa de armar um bom contra-ataque. O time da casa conseguiu boas finalizações mas acabou não aproveitando-as e, aos 29 minutos, a equipe gaúcha teve o que esperava. Arrancou em velocidade e o meia Luiz Fernando fez passe para Ricardinho, único atacante do esquema do técnico Mano Menezes, que chutou de pé direito. A bola entrou rasteira no canto direito. "Foi como esperávamos. Agora é manter o ritmo no segundo tempo", disse o capitão gremista, o volante Sandro ao sair para o intervalo. E, o Grêmio conseguiu além de manter a marcação firme ainda bloquear o Santo André no meio de campo. A equipe paulista já não armava jogadas ofensivas e ficava mais vulnerável na defesa. Para complicar, a chuva deixou o campo escorregadio. Melhor para o Grêmio que garantiu a importante vitória. Na segunda rodada, dia 24 de setembro, o Santo André enfrenta o Santa Cruz, em Recife, enquanto o Grêmio joga contra o Avaí em Porto Alegre.