Grêmio descarta negociação com volante Wesley, do Palmeiras

SÃO PAULO - De olho em reforços para o segundo semestre, o Grêmio estudou a contratação do volante Wesley, mas a negociação foi deixada de lado. O clube gaúcho se assustou com os valores pagos pelo Palmeiras ao jogador e o quanto ele gostaria de receber.

"Foi um nome lembrado, mas o salário que exige e recebe no Palmeiras era inalcançável. Ele chegou a ser cogitado, mas parou na pretensão salarial. O Grêmio agregou ao grupo com a chegada do Rodriguinho (ex-meia do Corinthians) e procura por reforços", disse o presidente do Grêmio, Fábio Koff.

Wesley tem contrato até fevereiro do ano que vem, por isso, em agosto ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Palmeiras de graça. A diretoria alviverde já deu aval para os agentes do atleta negociarem com outras agremiações para conseguir receber algo pela transação. Além do Grêmio, o São Paulo é outro que está de olho no jogador, mas ainda não fez uma proposta oficial.

O volante dificilmente permanece no Palmeiras, já que seu salário é um dos mais elevados do elenco. O jogador garante que gostaria de ficar, mas entende a situação. "A gente sabe da nossa responsabilidade. Quero muito poder ficar, mas não depende só de mim. Vou sempre fazer o meu papel", disse o jogador.