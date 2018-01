Grêmio desfalcado contra Joinville O Grêmio tem na rodada deste final de semana da Copa Sul-Minas a chance de assumir a liderança isolada da competição que, por enquanto, divide com o Cruzeiro, com 13 pontos. O tricolor joga em casa, neste sábado, contra o Joinville, penúltimo colocado, com três pontos, e torce para que o Cruzeiro tropece no América no clássico mineiro. O ala esquerda Gilberto, suspenso, e o atacante Rodrigo Fabri, machucado, são os desfalques do Grêmio e serão substituídos por Fábio de los Santos e Fábio Baiano. O Joinville vem de derrota, por 4 a 1, em casa, para o Tubarão, e não terá o lateral Zé Carlos e os atacantes Adão e Milton, todos suspensos. Outro clube gaúcho, o Pelotas, décimo colocado com sete pontos, enfrenta o Malutron, 14º, com três pontos, em Curitiba, também neste sábado, às 16 horas.