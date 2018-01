Grêmio desiste de ação contra Simon A direção do Grêmio desistiu de ingressar com uma ação por danos morais em nome do goleiro Danrlei contra o árbitro da Fifa Carlos Simon. Os dois tiveram uma discussão no sábado, ao final do jogo do Grêmio com o Pelotas (leia notícia relacionada). A direção do Grêmio disse que "confia piamente" no goleiro, mas recomendou a ele não agir, "por enquanto".