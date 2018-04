Grêmio deve apresentar lateral-esquerdo Lúcio na segunda

A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Lúcio, novo reforço da equipe, deve ser apresentado oficialmente na segunda-feira. A expectativa do time gaúcho é que o jogador já esteja em Porto Alegre na noite de sábado, véspera do jogo com o Atlético Mineiro, no Estádio Olímpico.

O Hertha Berlim já havia confirmado a negociação na quarta-feira, mas o Grêmio fez o anúncio oficial nesta sexta. O time alemão cedeu Lúcio por empréstimo por um ano. A imprensa alemã revelou que o Hertha vai receber 250 mil euros (aproximadamente R$ 650 mil) pela transação, mas os clubes não confirmam a informação.

Lúcio defendeu o Grêmio em 2007, cedido por empréstimo pelo Palmeiras, que posteriormente negociou o lateral-esquerdo com o Hertha Berlim. No time gaúcho, o jogador conquistou um estadual e foi vice-campeão da Libertadores. Na decisão, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors.