Grêmio deve ter força máxima contra o Santos para voltar a vencer no Brasileirão

O Grêmio usará força máxima para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Com a classificação encaminhada na Copa Libertadores, o time gaúcho volta a se concentrar na competição nacional, pela qual enfrenta o Santos neste domingo, às 19 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada.

No último jogo, a escalação reserva (apenas o atacante Luan de titular esteve em campo) foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 1. Antes disso, empatou sem gols com o Atlético Paranaense e venceu o Cruzeiro na estreia, em Belo Horizonte, ficando, assim, com quatro pontos no torneio.

Os dois resultados ruins no Brasileirão estão longe, porém, de ser motivo de preocupação, já que os comandados do técnico Renato Gaúcho estão muito bem nos outros torneios. Na Libertadores, vem de goleada por 5 a 0 sobre o Cerro Porteño e se aproximou das oitavas de final. Na Copa do Brasil, venceu o Goiás por 2 a 0, em Goiânia, e está com a vaga nas quartas de final encaminhada.

Uma atração da partida contra o Santos será o reencontro entre Eduardo Sasha e Luan. Os dois se envolveram em polêmico no ano passado, quando o hoje jogador santista ainda defendia o Internacional. O ex-colorado minimizou o episódio, mas certamente será recebido com vaias em Porto Alegre.

Renato Gaúcho, como de praxe, fez mistérios nas últimas atividades. O comandante tricolor não confirmou que mandará o que considera força máxima a campo, mas a tendência é que isso aconteça. A única mudança pode ocorrer no ataque, já que André tem revezado com Jael no setor.

Em meio à boa fase, o treinador recebeu outra boa notícia na última semana. O meia Douglas, em fase final de uma grave lesão que o afasta do futebol desde o início do ano passado, treinou normalmente com os colegas nos últimos dias. Ainda não há, porém, uma previsão de retorno do jogador aos gramados.