Grêmio deve ter Yuri Mamute e Walace como novidades na estreia contra Ponte Preta O técnico Felipão fechou parte do treino do Grêmio neste sábado, véspera da estreia no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, em casa. Os jornalistas puderam acompanhar apenas a segunda parte da atividade, na qual aconteceu o tradicional recreativo que antecede as partidas.