Grêmio deverá ter o retorno de sua dupla de zaga titular contra o Sport

O Grêmio deverá contar com os seus dois zagueiros titulares no duelo contra o Sport, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Geromel e Wallace Reis estão recuperados de lesão e voltarão a treinar com o restante do elenco nesta semana.

Os zagueiros tiveram o mesmo problema muscular, no mesmo jogo, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no dia 19 de junho, pela nona rodada do Brasileirão. Wallace caiu com dores no músculo posterior da coxa direita, quando tentou recuar uma bola para o goleiro Marcelo Grohe ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro Geromel teve se machucou igualmente em lance sozinho.

O Grêmio vem de vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense na última rodada. Foi o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão, que levou a equipe aos 27 pontos, na terceira colocação, a um de distância do líder Palmeiras, que tem um jogo a menos - nesta terça-feira, às 20h30, enfrenta o Santos, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.