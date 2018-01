Grêmio dispensa Mário Sérgio O Grêmio anunciou nesta terça-feira a dispensa de seu gerente de futebol, Mário Sérgio. Desde a contratação de Renato Moreira como intermediário entre o presidente Paulo Odone Ribeiro e o departamento de futebol, na semana passada, o ex-jogador, que foi campeão mundial como jogador do clube em 1983, estava sem função no Olímpico. Nos últimos dias Mário Sérgio já não escondia seu desconforto com a situação. Depois do vexame de domingo, quando o time perdeu por 4 a 0 para a Anapolina, pela série B do campeonato brasileiro, ele eximiu-se da responsabilidade pela formação da equipe atual, lembrando que as contratações foram pedidas pelo técnico Mano Menezes. Quando chegou ao Olímpico, no início do ano, Mario Sérgio tinha poder de decisão e montou um grupo para entregá-lo ao então treinador Hugo De León. A maioria daqueles jogadores já deixou o Olímpico.