Grêmio e 15 de Campo Bom vale ponta O Grêmio enfrenta o 15 de Novembro, clube de melhor campanha no Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira, em Campo Bom. O jogo vale a liderança do Grupo 4 da Segunda Fase - os dois times venceram na primeira rodada e têm três pontos cada. O retrospecto do 15 de Novembro neste ano é excelente. O time se classificou em primeiro lugar do Grupo 3, com 27 pontos, enquanto o Grêmio passou comO terceiro colocado do Grupo 2, com apenas 14 pontos conquistados. Também pelo Grupo 4, o Caxias enfrenta o Brasil nesta quarta-feira. E no Grupo 5, nesta quarta-feira, o Internacional joga contra o Veranópolis, no Beira-Rio, de olho na liderança. O time tem três pontos e torce para o Glória, que também tem três pontos, tropeçar diante do Juventude, em Vacaria.