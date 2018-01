Grêmio e Atlético-MG empatam no Olímpico Num jogo cheio de alternativas, Grêmio e Atlético Mineiro empataram, por 2 a 2, neste sábado à noite, em Porto Alegre. O jogo, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não tirou da lanterna o clube gaúcho, que soma 34 pontos ganhos. O Atlético Mineiro foi para 61 pontos. O jogo mal havia iniciado e o Grêmio, entusiasmado pela vitória no Gre-Nal, domingo passado, começou o jogo na pressão. O resultado foi o gol logo aos dois minutos: após uma troca de passes entre Tinga e Cláudio, Christian, livre à frente de Velloso, fez 1 a 0. O domínio do time gaúcho continuou forte até os 20 minutos, quando o Atlético Mineiro conseguiu equilibrar as ações. Aos 21 Fábio Júnior, sozinho na frente de Eduardo Martini, chutou para fora. Aos 25, no entanto, Paulinho não perdoou: aproveitou um lançamento de Cicinho após falha de Baloy e fez 1 a 1. Aos 43, Paulinho virou o jogo em nova falha de Baloy: ele se antecipou ao zagueiro e colocou o Atlético em vantagem. No intervalo, o técnico do Atlético, Marcelo Oliveira, admitiu a superioridade do Grêmio. ?O Grêmio foi forte até os 30 minutos. Mas soubemos reagir e conseguimos virar um resultado desfavorável. Temos que prestar mais atenção no segundo tempo.? A segunda etapa mostrou que o Grêmio não sentiu o resultado desfavorável. Voltou com muita vontade e aos nove minutos Roger fez 2 a 2, de cabeça, após cobrança de escanteio por Gilberto. O Grêmio perdeu três grandes chances por meio de Tinga, Élton e Cláudio, mas só não perdeu o jogo porque o goleiro Eduardo Martini defendeu um pênalti cobrado por Fábio Júnior aos 41 minutos.