Grêmio e Atlético-PR empatam por 1 a 1 O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, neste domingo à noite, em Porto Alegre, e com esse resultado continuou na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, com 23 pontos ganhos. O Atlético (PR) pulou para 30 e ocupa, agora, a 15ª posição na tabela. O jogo começou e mostrou que as duas equipes estavam com forte marcação no meio-de-campo. O Grêmio fez seu gol logo aos 6 minutos, quando Caio aproveitou a cobrança de um escanteio por George, e tocou de cabeça sem chances para o goleiro Diego. Após o gol, o Atlético Paranaense bem que tentou uma reação, mas parou na boa marcação exercida pelo Grêmio, principalmente pela grande atuação do jovem Leanderson, que substitui Tinga, lesionado. Ele deu muita movimentação ao time do Grêmio e também contribuiu com bons lançamentos para o ataque. O Grêmio, além do gol de Caio, teve mais uma grande chance, aos 34, após uma jogada entre Jorge Mutt e Gilberto, Caio não soube concluir e permitiu a defesa do goleiro Diego. Ao final do primeiro tempo, Caio sentiu uma lesão na coxa esquerda e teve que ser substituído por Flávio. O Atlético-PR voltou no segundo tempo com duas modificações: o técnico Mário Sérgio trocou os alas de seu time, colocando Jadson em lugar de Daniel e Michel no lugar de Ivan. Com isso a equipe ganhou e força e foi mais ao ataque. Isso ficou comprovado logo aos 2 minutos quando Adriano, já dentro da grande área, chutou para fora, perdendo gol feito. O Grêmio demorou a responder. Mesmo sendo dominado, poderia ter ampliado o marcador aos 14 minutos, quando Jorge Mutt, após lançamento de Flávio, chutou para fora. Aos 15 minutos, Juliano, do Atlético-PR levou cartão vermelho, mas a equipe gaúcha não soube aproveitar a vantagem de ter um homem a mais. O Atlético, com bas manobras no meio-de-campo, continuava se projetando ao ataque com Jadson e Michel. Numa jogada de Michel, Alex Mineiro passou por três zagueiros do Grêmio e chutou na trave de Danrlei, que já estava vencido no lance. O empate da equipe paranaense aconteceu aos 42 minutos, fazendo justiça ao time que melhor jogava na segunda etapa. Rogério Corrêa, após jogada iniciada por Ilan, venceu a marcação de Baloy e tocou para as redes na saída de Danrlei.