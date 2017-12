Grêmio e Bahia perdem mais uma A 40ª rodada do Campeonato Brasileiro não poderia começar de forma mais dramática para Grêmio e Bahia. Os dois últimos colocados no campeonato tinham esperança de reabilitação foram derrotados neste sábado e estão cada vez mais ameaçados pelo rebaixamento. O Grêmio recebeu o Paraná Clube no Olímpico e perdeu por 2 a 0. Os dois gols, de Fernando Miguel e Renaldo, foram marcados no primeiro tempo. Com esse gol, Renaldo se igualou a Dimba na vice-artilharia, com 25. O resultado foi terrível para o Grêmio. Faltando agora mais seis rodadas, o time gaúcho permanece em último lugar, com 37 pontos e é o mais sério candidato a cair. Com a vitória, o Paraná vai a 57 pontos. O Bahia foi a Campinas para enfrentar o Guarani e também perdeu: 3 a 2. Os baianos começaram vencendo, com um gol contra de Bruno Quadros. Mas o Guarani reagiu e, com dois gols de Wagner e um de Rafael Silva. virou o jogo. Luiz Alberto diminuiu para o time baiano, mas não foi o suficiente para ameaçar o domínio adversário. O Bahia permanece com 40 pontos, na penúltima posição. O Guarani chega aos 57 pontos. Na Arena da Baixada, o Atlético-PR surpreendeu e venceu o São Caetano por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Jadson. O time paranaense vai para 50 pontos. O São Caetano permanece com 62. A rodada deste sábado tem dois jogos começando às 18 horas. Fluminense x Ponte Preta, no Maracanã, e Atlético-MG x Criciúma em Minas. » Atlético-PR vence São Caetano e respira » Guarani ganha e afunda Bahia na tabela » Ponte arranca empate com Flu no Rio: 2 a 2 » Atlético-MG e Criciúma ficam no 1 a 1