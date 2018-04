Grêmio e Brasil revivem final histórica no Campeonato Gaúcho

A decisão deste ano do Campeonato Gaúcho, que tem a primeira partida neste domingo, é histórica. Depois de 99 anos, Grêmio e Brasil de Pelotas voltam a brigar pelo título em uma final. Repetem, assim, a primeira edição do Estadual, disputada em 1919. Naquela ocasião, o Brasil foi à capital e levou a melhor: goleou o Grêmio por 5 a 1, em um estádio que existia no Bairro Moinhos de Ventos. Ficou com o troféu. É seu único título estadual.

O torneio de 1919 – que vai comemorar seu centenário no ano que vem – é considerado oficialmente o primeiro Estadual do Rio Grande do Sul porque até então o que havia eram competições municipais. Criou-se então uma disputa por regiões, com os times que mais se destacavam. A primeira edição reuniu apenas Grêmio e Brasil. Com o passar dos anos, o número de participantes foi aumentando gradativamente.

Primeira na arena. A decisão este ano será em dois jogos. O primeiro, hoje, será na Arena do Grêmio, às 16h, com arbitragem de Anderson Daronco. No próximo confronto a taça será levantada no estádio Bento Freitas, em Pelotas, e o juiz será Leandro Vuaden. O Brasil joga a segunda partida em casa por ter feito melhor campanha nas fases anteriores da disputa.

O Grêmio não conquista o título gaúcho desde 2010 (tem 36 troféus, contra 45 do rival Internacional), esteve até ameaçado de não se classificar para a fase de mata-mata nesta edição, mas embalou, eliminou o Internacional nas quartas de final e chega motivado para a decisão.

Renato Gaúcho promete força máxima, mas não quis revelar quem vai colocar no meio de campo entre Arthur, Jailson e Maicon. É provável que os dois primeiros saíam jogando.