Grêmio e Caxias abrem Gaúcho amanhã Caxias e Grêmio, dois dos quatro clubes do Rio Grande do Sul que disputam competições nacionais, fazem o primeiro jogo do campeonato gaúcho de 2003 neste sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os outros dois clubes do grupo, Internacional e Juventude, enfrentam-se na segunda-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A competição tem uma fórmula complicada neste ano. Os quatro ?grandes? disputam um quadrangular, em turno e returno, em fevereiro e março. Os dois melhores classificam-se para o quadrangular final, marcado para julho. De março a junho, 14 clubes, de outra chave, disputam em turno e returno as outras duas vagas para a fase final, enquanto o Grêmio volta-se para a Libertadores e o Internacional, Caxias e Juventude jogam a Copa do Brasil. O Internacional fez as alterações mais radicais no grupo de jogadores. Depois de dispensar Luizinho Neto, Fabiano Costa, Carlos Miguel e Fernando Baiano e de perder Mahicon Librelato, que morreu em acidente automobilístico no final de novembro, o clube contratou os laterais Valdir e Pedrinho, o zagueiro André Cruz, os volantes Flávio e Sangaletti e os atacantes André e Jeferson Feijão. O candidato a astro do novo time veio do exterior. É o meia Gavilán, que estava no Newcastle e tem várias convocações para a seleção do Paraguai em seu currículo. E o técnico, contratado no final do ano passado, é Muricy Ramalho. O Grêmio mudou menos e manteve quase todo o time que chegou às semifinais do campeonato brasileiro e da Libertadores em 2002, perdendo somente o volante Fernando e o atacante Rodrigo Mendes. Os reforços são o volante Amaral e os atacantes Basílio e Caio. Tite segue como técnico pelo terceiro ano consecutivo e ainda sonha com um zagueiro e um centroavante para a Libertadores. O Juventude também conseguiu segurar quase todos os jogadores que levaram o clube às quartas-de-final do campeonato brasileiro do ano passado. O técnico Ricardo Gomes saiu e foi substituído por Cristóvão Borges. O Caxias ainda está reformulando o grupo para evitar a repetição da má performance do ano passado. As maiores apostas são o veterano zagueiro Paulo César e o promissor atacante Lê, de 18 anos. O técnico é Ricardo Drubscky.