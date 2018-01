Grêmio e Caxias disputam vaga na final do Gauchão Grêmio e Caxias decidem nesta sexta-feira, no Olímpico, quem será o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho deste ano. Como perdeu o primeiro jogo por 3 a 0, o Grêmio precisa ganhar pelo mesmo placar, para levar a decisão para os pênaltis, ou por diferença de quatro ou mais gols para se classificar diretamente. Qualquer outro resultado é favorável ao Caxias. O outro finalista será conhecido no domingo. O Juventude enfrenta o Veranópolis, no Estádio Alfredo Jaconi, e pode perder por um gol de diferença, já que ganhou o primeiro jogo por 2 a 0, como visitante. Vivendo a rara situação de favorito em um confronto com o Grêmio, o Caxias tratará de garantir a vaga redobrando os cuidados defensivos. Durante a semana, o técnico Édson Gaúcho treinou o posicionamento dos zagueiros nas bolas aéreas, apostando que o Grêmio usará esse recurso para explorar o bom posicionamento de Tuta e as chegadas de William e Schiavi ou Teco. O treinador do Caxias não adiantou a escalação. No meio-campo, os armadores Oliveira, Juninho e Eduardo disputam duas vagas. No ataque, Lima, recuperado de contusão, pode entrar no lugar de Jajá ou Hyantonny. O Grêmio, sob pressão de sua torcida por causa dos maus resultados recentes, terá algumas modificações. O técnico Mano Menezes pode retirar o zagueiro Schiavi para escalar Teco e o volante William Magrão para escalar Nunes. Outro titular, Ramón, também está ameaçado e pode perder sua vaga para Everton ou Diego Souza. Adepto dos treinos secretos, Mano Menezes não deu pistas da tática que usará para pressionar o Caxias o tempo todo. Os jogadores também despistaram, prometendo apenas o de sempre. "Teremos muita raça e coração", disse o goleiro Saja. GRÊMIO x CAXIAS Grêmio - Saja; Patrício, William, Schiavi (Teco) e Lúcio; William Magrão (Nunes), Lucas, Tcheco, Ramon (Everton ou Diego Souza); Carlos Eduardo e Tuta. Técnico: Mano Menezes. Caxias - Ricardo; Thiago Machado, Michel, Heverton e Jonathan; William, Jorge Luiz, Oliveira (Eduardo) e Juninho (Eduardo); Jajá (Lima) e Hyantonny (Lima). Técnico: Édson Gaúcho. Árbitro - Leonardo Gaciba. Horário - 20h30. Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).