Grêmio e Coritiba empatam por 1 a 1 Grêmio e Coritiba empataram, por 1 a 1, neste sábado, em Porto Alegre, na abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que, com apenas 11 pontos, permanecem muito próximos da zona de rebaixamento. Mesmo sendo o visitante, o Coritiba manteve a bola por mais tempo e criou as melhores chances da primeira etapa. Dois chutes em curva, de Luís Mário, aos 10 minutos, e de Tuta, aos 11, assustaram o goleiro Tavarelli e passaram perto da trave. Mas foi o Grêmio que abriu o placar, aos 15 minutos, quando Michel Bastos cobrou uma falta com perfeição, no ângulo, sem chances para o goleiro Fernando. O Coritiba só ameaçou empatar aos 35 minutos, em outro chute, desta vez certeiro, de Luís Mário, que Tavarelli defendeu com dificuldade. A expulsão de Luciano Ratinho, aos 42 minutos, deixou o Grêmio com dez jogadores. Para tentar aproveitar a vantagem, o técnico do Coritiba, Antônio Lopes, substituiu Ricardinho por Josafá. A idéia era aproveitar a velocidade do jogador para vencer o inferiorizado meio-campo do Grêmio. O técnico do tricolor, José Luiz Plein, percebeu a manobra e retirou Rico, com vocação para o ataque, para colocar o volante Cléber. A estratégia de só se defender foi reforçada na metade do segundo tempo, com outra troca, do atacante Marcelinho pelo meia Deivis Tiago, e acabou sendo desastrosa. O Grêmio, que havia desperdiçado quatro chances, com Cléber, Michel Bastos, Marcelinho e Deivis Tiago, sofreu um gol quase acidental aos 28 minutos, quando uma bola cruzada na área bateu em Luiz Carlos Capixaba e enganou o goleiro Tavarelli. Sem atacantes para reagir, o Grêmio não voltou a rondar a área do Coritiba, que retomou o domínio da partida e esteve mais próximo de fazer o segundo gol aos 35 minutos, quando uma conclusão de Tuta acertou a trave.