Grêmio é denunciado por entrada de Carol Portaluppi no campo

O Grêmio foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo pela entrada em campo da filha do técnico Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, após o jogo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. O clube será julgado por não prevenir e reprimir invasão de campo na próxima quarta-feira, pelos Auditores da Terceira Comissão Disciplinar do STJD.

Carol Portaluppi se posicionou no banco de reservas nos minutos finais da partida e, depois do apito final, entrou em campo e deu um abraço no pai. Na súmula da partida, o árbitro Thiago Duarte Peixoto relatou o incidente, explicando que foi o próprio Renato que pediu que ela entrasse e que não teve tempo hábil para retirá-la pois o jogo se encerrou logo depois.

Para a Procuradoria, ainda que a infração não tenha sido grave, a conduta da filha do técnico não pode ser aceita e deve ser tipificada no artigo 213, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. "Deixar de prevenir e reprimir invasão de campo ou local da disputa do evento". A pena prevista é de multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil.

A Procuradoria destaca ainda que, caso os Auditores não entendam como invasão, que seja aplicada uma multa prevista no artigo 191, inciso III do CBJD por descumprimento do artigo 31 do Regulamento Geral da Competição: "Durante as partidas, somente os atletas e os árbitros poderão permanecer dentro do campo de jogo, sendo proibida a entrada de dirigentes, repórteres ou qualquer pessoa não autorizada". O Artigo 191 do CBJD também prevê multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O Grêmio será julgado pela segunda vez por causa de uma invasão em jogo da Copa do Brasil. Em setembro, o clube foi absolvido pela entrada no campo da Miss Bumbum Santa Catarina, Danny Morais, na partida contra o Palmeiras, no dia 11 de setembro.