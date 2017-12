Grêmio é destaque em ranking da IFFHS O Grêmio é a equipe sul-americana melhor colocada no ranking mundial de clubes publicado mensalmente e divulgado nesta sexta-feira pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS). O time brasileiro caiu uma posição em relação ao mês anterior e figura na sétima posição, com 262 pontos. O líder da lista é o Liverpool (338) seguido do Bayern Munich (325), Real Madrid (318) e o Deportivo La Coruña (293), respectivamente. A lista publicada pela IFFHS leva em consideração o desempenho das equipes nos torneios nacionais e internacionais reconhecidos pela Fifa. Classificação dos dez primeiros do ranking: (entre parêntesis a classificação da lista anterior) 1(1) Liverpool - ING - 338 pontos 2(2) Bayern Munich - ALE - 325 pontos 3(3) Real Madrid - ESP - 318 pontos 4(4) Deportivo La Coruña - ESP - 293 pontos 5(15) Leverkusen - ALE - 278 pontos 6(9) Juventus - ITA - 263 pontos 7(6) Grêmio - BRA - 262 pontos 8(5) Arsenal - ING - 253 pontos 9(12) Barcelona - ESP - 252 pontos 10(14) Glasgow Rangers - ESC - 245,5 pontos