Grêmio e Fla empatam no Olímpico: 0 a 0 Grêmio e Flamengo empataram por 0 a 0 o jogo de estréia dos dois times no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A partida foi equilibrada, com predomínio do Flamengo no primeiro tempo e do Grêmio na segunda etapa. O Flamengo surpreendeu o time gaúcho com uma marcação severa no meio-campo. A postura dos volantes defensivos deu liberdade para os avanços dos laterais Rafael e Roger. Enquanto a defesa começava a distribuir a bola, Jean, no ataque, se colocava atrás dos zagueiros.