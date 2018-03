Grêmio e Flamengo empatam por 0 a 0 no Olímpico

Grêmio e Flamengo empataram por 0 a 0 neste domingo, no Olímpico, e ficaram com quatro pontos cada um no campeonato brasileiro. O resultado frustrou o time gaúcho, que atacou mais, sobretudo no segundo tempo, mas não conseguiu vencer o goleiro Bruno, grande responsável pelo empate, com cinco defesas decisivas e 14 intervenções seguras. Veja também: Classificação Resultados / Calendário O primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio fez alguns bons movimentos pela esquerda, com Roger e Helder, mas só teve uma chance para marcar, aos 29 minutos, num chute de Perea, no ângulo, que o goleiro Bruno salvou. O Flamengo foi rigoroso na marcação, mas não recorreu à retranca. Sempre que recuperava a bola, o time saia rapidamente para o ataque, colocando a defesa tricolor em dificuldades. No segundo tempo, o Grêmio encurralou o Flamengo, mas submeteu-se a um risco maior de sofrer contra-ataques perigosos de um adversário que tocava a bola com qualidade. O tricolor mandou duas bolas na trave, com Pereira e Léo. Também teve chances de marcar com Léo, Hélder e Perea, que ficaram livres e chutaram para fora. Em outras oportunidades, Soares e Roger acertaram a pontaria, mas o goleiro Bruno fez boas defesas. Aos 23 minutos, o técnico Caio Júnior tirou o único atacante de ofício que tinha em campo, Diego Tardelli, e colocou o volante Cristian. Ainda mais marcado, o Grêmio foi perdendo o ímpeto. Na blitz final, aos 45 e aos 48 minutos, Rodrigo Mendes e Eduardo Costa acertaram outros chutes no canto que Bruno, como em todo o jogo, defendeu.