Grêmio e Flamengo terminam Brasileirão com empate

O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro neste domingo com um pálido empate por 1 a 1 com o Flamengo, em Porto Alegre. Em uma partida monótona, em que apenas a expulsão do goleiro carioca seguida pelo gol de empate tricolor foi capaz de animar um pouco os cerca de 15,6 mil torcedores presentes, o time gaúcho se despediu de 2014 com a necessidade de mudanças.

O Grêmio encerra o campeonato em sétimo lugar, com 61 pontos, e não conseguiu o último objetivo que tinha, que era terminar em quinto para disputar a Copa do Brasil de 2015 somente a partir das oitavas. Já o Flamengo, que não lutava por nada, encerra em décimo, com 52 pontos.

O plantel gremista e campo era em sua maioria de titulares, ao contrário do Flamengo, recheado de reservas. Mesmo assim, o visitante surpreendeu e abriu o placar. Aos 31 minutos, Luiz Antonio avançou pela direita e cruzou, mas a bola desviou em Bressan e acabou entrando.

Para o segundo tempo, Felipão tirou Bressan e Biteco e colocou Werley e Everton. Aos 13, Barcos avançou em direção à área do Flamengo, mas foi derrubado pelo goleiro César, que acabou expulso. Luan cobrou falta com perfeição, colocando no ângulo do goleiro reserva, Daniel.

"O primeiro tempo temos que esquecer porque foi muito abaixo do que vínhamos fazendo. É final de temporada, todo mundo está cansado. Mas que no ano que vem nós não cometamos esses erros", disse Pará ao fim da partida. "o ano de 2015 tem que ser diferente. Quero muito ganhar um título aqui", declarou o goleiro gremista Marcelo Grohe. FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Bressan (Werley), Rhodolfo e Zé Roberto; Wallace (Fellipe Bastos), Matheus Biteco (Everton) e Ramiro; Luan, Dudu e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari. - Marcelo Grohe; Pará, Bressan (Werley), Rhodolfo e Zé Roberto; Wallace (Fellipe Bastos), Matheus Biteco (Everton) e Ramiro; Luan, Dudu e Barcos.Luiz Felipe Scolari.

FLAMENGO - Cesar, Anderson Pico, Erazo e Marcelo, João Paulo, Amaral, Luiz Antônio (Recife) e Muralha (Negueba), Mugni, Arthur (Daniel) e Elton. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. - Cesar, Anderson Pico, Erazo e Marcelo, João Paulo, Amaral, Luiz Antônio (Recife) e Muralha (Negueba), Mugni, Arthur (Daniel) e Elton.Vanderlei Luxemburgo. GOLS - Luiz Antonio, aos 31 minutos do primeiro tempo. Luan, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP). - Luiz Flávio de Oliveira (SP). CARTÃO AMARELO - Pará e Rhodolfo (Grêmio).